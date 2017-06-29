NATO, Afganistan’daki Varlığını Arttıracak!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, bakanların bugün “Afganistan’daki NATO misyonundan caydırıcılığa, terörle mücadeleden siber savunmaya kadar geniş yelpazedeki konuları” ele alacağını ifade eden Stoltenberg, geçen ay Liderler Zirvesi’nde alınan kararlar çerçevesinde ittifakın “terörizmle mücadeledeki” rolünün arttığını, savunma harcamalarında da ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Savunma Harcamalarında Artış

Stoltenberg, ittifakın Avrupalı müttefikler ve Kanada’nın savunma harcamalarında bu sene yüzde 4,3’lük bir artış beklediğini, böylece 2017’nin savunma harcamalarının üst üste arttırıldığı 3. yıl olacağını vurguladı.

“Afganistan’daki Varlığımızı Arttıracağız”

Günü Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’na katkıda bulunan bütün ülkelerin katılacağı bir toplantıyla sona erdireceklerine işaret eden Stoltenberg, “NATO’nun bu ülkedeki varlığının geleceğini tartışacağız. Askeri yetkililer, Afganistan’daki misyon için birkaç bin asker daha talep etti. Ben de bugün Afganistan’daki varlığımızı arttıracağımızı teyit edebilirim. 15 ülke hâlihazırda Kararlı Destek Misyonu’na ek katkı sözü verdi. Diğer uluslardan daha fazla katkı duyurusu bekliyoruz.” dedi.

“Yeniden Muharip Olmayacak”

Afganistan’daki NATO varlığının arttırılması kararının, yeniden “muharip görevler” almakla ilgisinin bulunmadığına vurgu yapan Stoltenberg, bunun daha ziyade eğitim, yardım ve danışmanlık görevlerinin güçlendirilmesi anlamına geldiğini savundu.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık temsil ediyor.