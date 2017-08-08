Namlunun Ucundaki Tahriru’ş-Şam İdlib'i Geliştirmeye Devam Ediyor
Hedef tahtasındaki Tahriru’ş-Şam İdlib'de elektrikten içme suyuna, parklardan okullara ve yol çalışmalarına kadar birçok alanda İdlib'i imar etmeye çalışıyor.
Suriye’de Beşer Esed rejimine savaşan Tahrir'uş Şam İdlib'teki faaliyetlerini hızlandırdı. ABD’nin Uluslararası Koalisyon özel elçisi Brett McGurk'ın Suriye'deki El Kaide yapılanması olarak nitelendirip Rakka ve Musul'a çevirmeyi planladığı İdlib'in içerisinden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Tahrir'uş Şam'ın sivil yönetime devrettiği şehirde yeni yollar açılırken, mevcut yollardaki asfaltlama çalışmaları da devam ediyor.
Şehirde elektrik verilemeyen bombardımandan etkilenen bölgelerde direkler tamir edilerek elektrik verilmeye çalışılıyor.
İdlib içerisinde yer alan okullar baştan sona yıkanıp tamiratları yapılıyor ve öğrenciler için hazırlanıyor.
İlkokul ve ortaokullarda bombardıman sebebiyle aksayan eğitim hızlandırılmış bir vaziyette çocuklara tekrar verilmeye çalışılıyor.
Şehrin içerisinde yer alan yeşil alanlar sulanırken, parklar ve bahçeler tekrardan düzenleniyor. Halkın rahat bir şekilde gezebileceği sosyal alanlar oluşturuluyor.
İdlib’de bombardımanın bitmesiyle beraber Tahriru’ş-Şam Selikapta bölgesindeki tarım faaliyetlerine başladı. Bölgede tarım arazilerinin sulanması, ekilmesi konusunda başlatılan çalışmalar neticesinde bölge halkının gündelik yaşantısının devamı için sebze ve meyve ekimlerine başladığı belirtiliyor.
Tarım arazilerinin ekilmesine yönelik çalışma yapan Tahriru’ş-Şam öncülüğündeki çalışmalarda boru hatlarıyla sulama kanalları açılarak arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesi planlanmakta.
Kaynak: Islah-Haber, Haksöz-Haber
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