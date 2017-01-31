Nabi Avcı İşgalci İsrail'e Gidiyor!
Avcı, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası işgalci İsrail'i ziyaret eden ilk bakan olacak.
Bakan Avcı, işgalci İsrail'e yapacağı resmi ziyaret kapsamında, 7-8 Şubat'ta Tel Aviv'de yapılacak Akdeniz Turizm Fuarı'na katılacak, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin ile görüşecek.
Türkiye ve İsrailli turizmcilerle bir araya gelecek olan Avcı, Tel Aviv Kültür Merkezi ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Türkiye-İsrail İlişkileri Fotoğraf Sergisi" açılışına katılacak.
Bakan Avcı, Tel Aviv'den sonra Ramallah'a geçecek ve burada Yasir Arafat Müzesi ile Arafat'ın kabrini ziyaret edecek. Filistin Kültür Bakanı İhab Besisu ile de bir araya gelecek olan Avcı, Kudüs'e geçerek, Mescid-i Aksa'yı ziyaret edecek ve "Eski Kudüs Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.
İşgalci İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türkiyeli Müslüman şehit edilmiş, bu durum da iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak iki ülkenin büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.
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