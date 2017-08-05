Naaşları Bir Süredir Alıkonulan Filistinler Defnedildi!
Geçtiğimiz haftalarda işgalci askerler tarafından katledilen iki Filistinli genç için bugün Beytüllahim’de cenaze töreni düzenlendi.
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Bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilerek geçen hafta işgalci İsrail’e bağlı askerler tarafından katledilen 24 yaşındaki Abdullah Takataka ile 15 gün önce katledilen Hüseyin Tenuh’un naaşları, Beyt Cala Hastanesi’nden alındı.
AA’da yer alan habere göre, Merah Mualla ve Taku beldesinde kılınan cenaze namazlarının ardından naaşlar, buradaki kabristanlarda toprağa verildi.
Yüzlerce Filistinlinin iştirak ettiği törende, işgalci İsrail’in aleyhinde sloganlar atıldı.
İşgalci İsrail, bir süredir alıkoyduğu Filistinli gençlerin naaşını dün ailelerine teslim etmişti.
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