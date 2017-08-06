Naaşları Bir Süredir Alıkonulan 2 Filistinli Daha Defnedildi!

Bir grup işgalci askere ateş açtığı iddia edilerek geçen temmuz ayında İsrail’in işgalci askerleri tarafından katledilen Filistinli Ammar Ahmed Lütfi Halil’in (34) naaşı, Ramallah’ın kuzeyindeki Kefr Ayn köyünde dün kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanında toprağa verildi.

Yüzlerce kişinin Filistin bayraklarıyla katıldığı törende, işgalci İsrail’in aleyhinde sloganlar atıldı.

Halil’in annesi Aziye Halil, yaptığı açıklamada, oğlunu kaybettiği için çok üzgün olduğunu belirterek, “Beni onunla cennette buluşturması için Allah’a dua ediyorum. Onunla çok gurur duyuyorum.” dedi.

İşgalci İsrail askerlerinin geçen haftalarda katlettiği 3 Filistinli genç için de dün Beytüllahim ve el-Halil’de cenaze töreni düzenlenmişti.

İşgalci İsrail, bir süredir alıkoyduğu cenazeleri evvelsi gün ailelerine teslim etmişti.

18 Temmuz’da Katledilen Filistinli Gencin Cenazesi

Öte yandan, işgalci İsrail askerlerinin 18 Temmuz’da katlettiği Filistinli genç için de cenaze töreni düzenlendi.

el-Halil kentindeki Ehli Hastanesi’nden alınan 29 yaşındaki Rafet Nazmi Hirbavi’nin naaşı, Hüseyin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Kabristanı’nda toprağa verildi.

Kentteki bir kontrol noktasına araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilerek işgalci İsrail askerlerince katledilen Hirbavi’nin cenazesine katılanlar, işgalci İsrail’in aleyhinde sloganlar atarak, Filistinlilere yönelik ihlallere tepki gösterdi.

İşgalci İsrail makamları, uzun süredir alıkoyduğu Hirbavi’nin cenazesini evvelsi gün ailesine teslim etmişti.

İşgalci İsrail askerlerinin geçen haftalarda katlettiği ve naaşını alıkoyduğu 2 Filistinli genç için de dün Beytüllahim’de cenaze töreni düzenlenmişti.

Kaynak: AA