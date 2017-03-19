Mynmarlı Faşistler Arakanlı Müslümanlar Aleyhine Yürüdü
Arakan Ulusal Partisi (ANP) önderliğindeki aşırılıkçı Budistler, Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de toplandı. Hükümetin, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğindeki uluslararası komisyonun Arakan eyaletindeki gerginliğin çözümü için önerdiği tavsiyelere uymayı kabul ettiğini bildirmesinin ardından düzenlenen gösteride, bazı Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verilmesi planı protesto edildi.
Protestonun organizatörlerinden Aung Htay, "Hükümete, 1982'de kabul edilen yasaya uymasını söylemek için protesto düzenliyoruz. Hükümetin, bu yasa dışı göçmenlere vatandaşlık kartı vermesine izin veremeyiz." dedi.
Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden cuma günü yapılan açıklamada, komisyonun yayımladığı raporda yer alan 12 maddelik tavsiyelerin büyük bölümünün "Acilen ve azami etkinlikle uygulanacağı" belirtilmişti.
Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalar, Rohingyaların dramını gözler önüne sermişti. Olaylarda çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.
Arakanlı Müslümanlar, önceki Myanmar hükümetince Bangladeş'ten gelen göçmenler olarak görülüyor ve resmi belgelerde "Bengali" olarak adlandırılıyordu.
AA
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