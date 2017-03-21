Myanmar'ın Shan Eyaletinde 30 Bin Kişi Yerinden Oldu

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21.03.2017 09:03
Myanmar'ın Shan Eyaletinde 30 Bin Kişi Yerinden Oldu
UNOCHA'nın raporuna göre, 20 bin kişi Çin'e sığındı, 10 bin göçmen işçi de ülkenin diğer kesimlerindeki evlerine döndü.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaletinde devam eden çatışmalar nedeniyle 30 bin kişinin yerinden edildiği açıkladı.

UNOCHA'nın haftalık yayımladığı raporda, Shan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana hükümet birlikleri ve etnik isyancı gruplar arasında süren ve dağlık bölgelerde yoğunlaşan çatışmalardan dolayı 20 bin kişinin Çin'e sığındığı belirtildi.

Raporda, "Ayrıca insanı yardım kuruluşları, Shan'ın Laukkai ilçesinde çalışan 10 bin göçmen işçinin de ülkenin diğer kesimlerindeki evlerine döndükleri tahmin ediyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca UNOCHA'nın raporunda Shan'a bağlı Kutkai kasabasında Myanmar ordusu ile Ta'an Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA) arasında çıkan çatışmada geçen hafta en az 4 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

Shan eyaletine bağlı Çin sınırı yakındaki Laukkai ilçesine 6 Mart'ta militanlarca düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin öldüğü, ardından çıkan ayaklanmada da 5 trafik polisi ve 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtilmiş ve saldırıdan etnik Kokang örgütü Ulusal Demokratik İttifakı Ordusu (MNDAA) sorumlu tutulmuştu.

Siyasi birlik içinde geçen 10 yıllık barış dönemi, 2009 yılında Myanmar'da iktidara gelen askeri cuntanın bölgede uyguladığı baskıcı politikalar sebebiyle sona ermiş ve Kokang isyancılarıyla Myanmar silahlı kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Çatışmalar sebebiyle bölgede yaşayan yaklaşık 30 bin Kokang, komşu Çin'in Yunnan eyaletine iltica etmek zorunda kalmıştı.

MNDAA, "Kuzey İttifakı" olarak anılan, Kachin, Ta'ang ve Rohingya halklarını temsil eden üç etnik isyancı grup ile önceki hükümetin 2015'te 8 isyancı örgütle imzaladığı ateşkese katılmamıştı.

 

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