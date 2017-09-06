Myanmar'ın Müslüman Direnişçileri: Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslüman azınlık tarafından kurulan Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu, Budist yönetime karşı mücadele eden, bilinen tek direniş grubu. Myanmar ordusu birliklerini hedef alan grup, geçen yıl Eylül ayında düzenlenen saldırılarla adını duyurdu.

Çeşitli raporlara göre, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) 2012 yılında Arakan eyaletinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında kuruldu. Grubun sözcüsü basına yaptığı açıklamada 2013 yılından bu yana savaşçılarına eğitim verdiklerini söylemişti. Uzun bir süre bölgedeki Müslüman azınlık arasında örgütlenmeye devam eden grup, 2016 yılına gelindiğinde düzenlenen saldırılarla ismini duyurdu.

Yakin Hareketi

Arakan'da 2016 yılının Ekim ayında Myanmar ordusu birliklerinin hedef alınarak 13 güvenlik görevlisinin öldürülmesi bölgedeki durum açısından en önemli dönüm noktalarından biriydi. Bangladeş sınırındaki karakolların hedef alındığı saldırıyı üstlenen Yakin Hareketi, "Müslümanları korumak için Budist yönetime karşı silahlı direniş" kararı aldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl boyunca Myanmar ordusu birliklerine karşı küçük çaplı saldırılar düzenleyen direnişçi grup, en önemli silahlı eylemini 25 Ağustos'ta gerçekleştirdi. 30'a yakın polis noktası ve askeri üssün hedef alındığı saldırı bugüne kadar Myanmar'da budist yönetime karşı düzenlenen en büyük saldırı olarak kaydedildi.

Yakin Hareketi, bir süre sonra isim değişikliğine giderek Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu adını kullanmaya başladı.

Dış bağlantı iddiaları

25 Ağustos'ta düzenlenen saldırıların ardından Myanmar yönetiminin hedefi haline gelen Arakan Kurtuluş Ordusu, ülkede yürürlükte olan terörle mücadele yasası gereğince terör örgütü ilan edildi. Bu süreçte, Budist yönetimin çeşitli suçlamalarına maruz kalan direnişçi grup iddialara kendi medya kanallarından paylaştığı açıklamalarla yanıt verdi.

Myanmar yönetiminin "ARSA'nın yabancı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu" yönündeki suçlamalarını yalanlayan grup, "hiçbir dış bağlantılarının olmadığını ve sadece zalim Myanmar rejimini hedef aldıklarını" söyledi. Ayrıca bölgede yaşanan çatışmalarda sivillerin hayatını kaybetmesine Myanmar ordusu birliklerinin neden olduğunu savunan Arakanlı direnişçiler, "düşmanlarının aksine sivilleri hedef almadıklarını" açıkladı.

El yapımı patlayıcılar ve hafif silahlar kullanılıyor

Yaklaşık 500 savaşçıya sahip olduğu düşünülen Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu çoğunlukla Bangladeş-Myanmar sınırında faaliyet gösteriyor. Bölgedeki sınır birliklerinin hedef alındığı saldırılarda genellikle, el yapımı patlayıcılar ve hafif silahların yanısıra sopa ve bıçak gibi oldukça basit aletler de kullanılıyor.

Arakanlı direnişçilerin Afganistan ve Pakistan'da gizlice eğitim aldıkları ve modern gerilla savaşı konusunda uzman üyeleri olduğu öne sürülse de bugüne kadar iddiaları doğrulayan herhangi bir kanıta ulaşılamadı.

Suudi Arabistan'da dini eğitim aldı

Budist yönetime karşı silahlı mücadele yürüten gruba Pakistan, Karaçi doğumlu Ataullah Ebu Ammar Cununi liderlik ediyor. Ebu Ammar'ın ailesinin Myanmar'daki dini baskı nedeniyle ülkesini terkederek önce Pakistan'a ardından da Suudi Arabistan'a göç ettiği bildiriliyor. Çocukluk yaşlarında ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a göç eden ve bu ülkede dini eğitimini tamamlayan Ebu Ammar'ın Myanmar'a ne zaman geri döndüğüne dair bilgi bulunmuyor.

Myanmar yönetimi, Ataullah Ebu Ammar'ın Pakistan'da yaşadığı sırada Taliban kamplarında altı ay askeri eğitim aldığını savunsa da konuyla ilgili olarak bir kanıta ulaşılamadı. Amaçlarının sadece, Myanmar yönetimine karşı Müslümanları korumak olduğunu söyleyen Ebu Ammar, düzenli aralıklarla medyaya açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: Mepa News