Myanmar'da TRT World Ekibine 2 Ay Hapis Cezası

TRT World ekibi, çekimler sırasında insansız hava aracı (drone) kullandıkları ve bu nedenle yasaları çiğnedikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Singapurlu kameraman Lau Hon Men, Malezyalı muhabir Mok Choy Lin, tercümanları Aung Naing Soe ve şoförleri Hla Tin'den oluşan ekip bir belgesel projesi üzerine çalışıyordu.

Ekip, 27 Ekim Myanmar Parlamentosu üzerinde drone ile çekim yapmak isterken gözaltına alındı.

Myanmar polisinin ekip hakkında ilk olarak, "ülkeye soktukları drone nedeniyle gümrük yasalarını çiğnemekten" soruşturma başlattığı ancak daha sonra soruşturmanın 1934 tarihli bir "uçak yasasına" çevrildiği bildiriliyor.

Ülkedeki gümrük yasasının üst ceza sınırı 3 yıla ulaşırken, uçak yasasında maksimum ceza 3 ayla sınırlanıyor.

Reuters haber ajansının mahkemede bulunan muhabiri, TRT World muhabiri ve kameramanının duruşmada "suçlarını kabul ettiklerini" ve hakim tarafından tüm ekibin 2 ay hapisle cezalandırıldığını aktardı.

Yeni duruşma 16 Kasım'da

TRT World ekibinin savunmasını üstlenen avukat Khin Maung Zaw, "Ekip üyeleri, para cezasına çarptırılmayı umdukları için suçlarını kabul etti. Hakimin hapis cezası hepimizi şoke etti" dedi.

Mahkemeye getirilişi sırasında gazetecilere açıklama yapan Malezyalı muhabir Mok Choy Lin, yasaları çiğnedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Mok gözaltı sürecinin ise şeffaf olmadığını belirterek, "Bize hiçbir şey anlamadığımız Burmaca ifadeler imzalattılar" dedi.

Avukat, cezanın paraya dönüştürülmesi için karara itiraz edeceğini de açıkladı.

Ekibin, gümrük yasalarını ihlal edip etmediklerine ilişkin de 16 Kasım'da yeni bir duruşma yapılacağı belirtiliyor.

Kaynak: BBC