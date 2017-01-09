Myanmar'da Muhaliflere Operasyon: 7 Ölü

Myanmar'daki Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun dört karargahı ele geçirildi. Çatışmalarda 7 muhalif öldürüldü.

Myanmar ordusunun ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde düzenlediği operasyonlarda silahlı etnik grubun dört karargahı ele geçirildi, grubun 7 üyesi öldürüldü.

Ordudan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Kaçin eyaletine bağlı Wine Maw ilçesinde Kaçin Bağımsızlık Ordusu'nun (KIA) dört karargahını daha ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Çatışmaların ardından 7 isyancının cesedi bulundu." ifadesine yer verilirken güvenlik güçlerinin de kayıplar verdiği bildirildi.

KIA, Kaçin'de işgal ettikleri toprakları genişletmek, daha fazla karargah kurmak, yeni üyeler edinmek, madencileri haraca bağlamak ve yeşim taşı ve altın madenlerinde hükümet güçlerine saldırmakla suçlanıyor.

Hükümet güçleri, geçen ay "savaş uçakları ve ağır silahlarla" Laiza kasabası yakınlarında KIA'nın sekiz karargahını işgal etmişti.

Kaçin'in merkezi Myitkyina'da ekim ayında toplanan yüzlerce kişi, ordunun bölgedeki isyancılara yönelik saldırılarına tepki göstererek KIA'ya yönelik saldırıların durdurulmasını istemişti.

KIA, Ta'an Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA), Myanmar Ulusal Demokratik İttifakı Ordusu (MNDAA) ve Arakan Ordusu'nun (AA) oluşturduğu Kuzey İttifakı, Myanmar ordusuna isyancılara yönelik saldırılarını sona erdirmesi çağrısı yapmıştı.

Myanmar hükümeti, geçen ayın başında eyaletteki Mongkoe kasabasının ordu tarafından kontrol altına alındığını açıklamıştı. Hükümet açıklamasında, ordunun kasabaya helikopterler ve ağır silahlarla müdahalesinin ardından Kuzey İttifakı grubunun bölgeden çekildiği ifade edilmişti.

Myanmar yönetimi ile Kaçin isyancıları arasındaki 17 yıllık ateşkes, Haziran 2011'de başlayan çatışmalarla sona ermişti. Çatışmalar sonucu 10 binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Ülkedeki etnik gruplar, merkezi yönetime ve orduya karşı silahlı eylemler düzenliyor, daha fazla özerklik talebinde bulunuyor.