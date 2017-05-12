Myanmar’da Budistler Müslümanlara Saldırdı!

Myanmar’ın Yangon kentinde Budistler tarafından Müslümanların yaşadığı bölgeye, Arakanlı bir Müslümanın burada saklandığı iddiasıyla baskın düzenlendi.

Myanmarlı emniyet yetkilileri, Mingalar Taung Nyunt bölgesinde çıkan ve polisin uyarı ateşi açmasıyla sonuçlanan şiddet olayları nedeniyle yedi Budist milliyetçi hakkında “şiddete teşvik” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkardı. Suçlanan Budistlerden ikisinin rahip olduğu belirtildi.

Myanmar’da “şiddete teşvik” suçu, iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Çıkan Olaylarda Bir Müslüman Başından Yaralanmıştı

Yangon’da iki medresenin geçen ay Budist rahiplerin ve destekçilerinin zorlamalarıyla kapatılması üzerine Müslümanlarla Budistler arasında tırmanan gerilimin salı gecesi çatışmaya dönüştüğü bildirilmişti.

Budistlerin, Müslümanların yaşadığı bölgeye, Arakanlı bir Müslümanın burada saklandığı iddiasıyla baskın düzenlenmesi sonucu çıkan şiddet olaylarına müdahale eden bir polis memuru havaya uyarı ateşi açmış, bir Müslüman başından yaralanmıştı.

Kaynak: BBC, AA