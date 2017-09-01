Myanmar'da Ateşe Verilen Köylerin Haritası Yayınlandı

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'dan komşu ülke Bangladeş'e kaçıyorlar. Birleşmiş Milletler, geçen hafta içinde 40 bine yakın kişinin yaşanan şiddetten kurtulmak için Bangladeş'e kaçtığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in mülteci biriminden BBC'ye konuşan bir yetkili Bangladeş'in güneydoğusunun en büyük insan akınını gördüğünü, en ufak bir yol kenarının bile insanlarla dolu olduğunu söyledi. Myanmar ordusu ise son zamanlarda görülen çatışmalarda 400 kişinin öldüğünü ifade ediyor.

Sınırı botla geçmeye çalışanlar olduğu gibi en az 49 kişi ise sınırdaki nehri geçmeye çalışırken boğuldu.

Arakan'da direnişçi bir grubun geçen cuma 26 sınır karakoluna eş zamanlı saldırısı sonrası "Arakan Kurtuluş Ordusu" (ARSA) adlı bir grup saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu grup amacını, Arakan'dakileri Myanmar devletinin baskısından korumak olarak belirtiyor.

BM, etnik çatışmaların çözülememesi durumunda radikalleşme uyarısında bulunuyor.