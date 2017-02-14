Myanmar'da Arakanlı Müslümana İdam Cezası
Myanmar'da Arakanlı Müslüman bir genç, ekim ayında sınır karakollarına düzenlenen saldırılara katıldığı iddiasıyla idama mahkum edildi.
Arakan bölgesel yönetimi sözcüsü Tin Maung Swe yaptığı açıklamada, başkent Sittwe'deki bölge mahkemesinin, Bangladeş sınırındaki karakollara düzenlenen saldırıda yer aldığı iddia edilen 23 yaşındaki Mehmed Nul'a idam cezası verdiğini belirtti.
Tin Maung Swe, Mehmed Nul'la 13 Arakanlı Müslümanın daha hakim karşısına çıktığını ancak haklarındaki kararın açıklanmadığını kaydetti.
Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına saldırılar düzenlenmiş, 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırılarla ilgili 600 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıların ardından Myanmar ordusu, bölgede güvenlik operasyonları başlatmıştı. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana yaklaşık 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü, çok sayıda kadına tecavüz edildiğini ve köylerinin yakıldığını belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 3 Şubat'ta yayımladığı rapora göre de Myanmar güvenlik güçleri, bölgede yürüttükleri operasyonlarda, toplu tecavüz, adam kaçırma, yargısız infaz, yağmalama, darp gibi çok sayıda insanlığa karşı suç işledi.
Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu, BM tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor. Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, yüz binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
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