Myanmar’a Tepki Gösteren Bob Geldof, Dublin Özgürlük Ödülü'nü İade Ediyor

Bob Geldof, hem kendisine hem de Suu Kyi'ye İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin Belediyesi'nin verdiği Özgürlük Ödülü'nü iade edeceğini söyledi.

BBC’nin aktardığına Geldof, yaptığı yazılı açıklamada, "Suu Kyi'nin kentimizle bağdaştırılması hepimiz için utanç vericidir. Kendisini onurlandırdık, ancak şimdi yaptıklarıyla hepimizi dehşete düşürüyor ve utandırıyor" dedi. Geldof, ödülü Dublin Belediyesi'ne götürerek iade edeceğine de sözlerine ekledi.