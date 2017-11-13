Myanmar’a Tepki Gösteren Bob Geldof, Dublin Özgürlük Ödülü'nü İade Ediyor
İrlandalı müzisyen ve insan hakları savunucusu Bob Geldof, Myanmar'da Müslümanlara yönelik baskılardan dolayı ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi ile aynı ödüle layık görüldüğü için "utanç" duyduğunu açıkladı.
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Bob Geldof, hem kendisine hem de Suu Kyi'ye İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin Belediyesi'nin verdiği Özgürlük Ödülü'nü iade edeceğini söyledi.
BBC’nin aktardığına Geldof, yaptığı yazılı açıklamada, "Suu Kyi'nin kentimizle bağdaştırılması hepimiz için utanç vericidir. Kendisini onurlandırdık, ancak şimdi yaptıklarıyla hepimizi dehşete düşürüyor ve utandırıyor" dedi. Geldof, ödülü Dublin Belediyesi'ne götürerek iade edeceğine de sözlerine ekledi.
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