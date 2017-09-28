Myanmar Yönetimi, BM’nin Arakan Ziyaretini İptal Etti!

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin Müslümanlara yönelik saldırılarının sürdüğü Arakan’a Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılması planlanan ziyaretin Myanmar hükümetince iptal edildiği açıklandı.

Bu, saldırıların başladığı 25 Ağustos’tan bu yana BM yetkililerinin bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacaktı.

Myanmar’ın en büyük kenti Yangon’da bulunan BM sözcüsü Stephane Dujarric, BBC’ye yaptığı açıklamada, hükümetin ziyaretin iptali için herhangi bir gerekçe göstermediğini söyledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Dujarric, ziyarete bölgede görev yapan BM kurumlarının direktörlerinin katılmasının öngörüldüğünü ve BM’nin bu ziyaretin “bölgeye daha serbest ve daha geniş kapsamlı bir erişim sağlanmasının ilk adımı” olacağını umduklarını söyledi.

BM, daha önce Myanmar hükümetini Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapmakla suçlamıştı.

Ordu ve çetelerin saldırılarının başlamasının ardından Arakan’da görev yapan BM yardım çalışanları bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.