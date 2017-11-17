'Myanmar Ordusu Adalet Önünde Hesap Vermeli'

Bangladeş Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) Başkanı Kazi Rezaul Hoque, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün sorumlusu Myanmar ordusu yetkililerinin adalet karşısına çıkarılması gerektiğini belirtti.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yeni atanan Birleşmiş Milletler (BM) Bangladeş Koordinatörü Mia Seppo, Hoque'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Hoque, görüşme sırasında, Arakanlı Müslümanlara zulmeden Myanmar ordusunun adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Myanmar ordusunun, 25 Ağustos'tan bu yana Arakan'daki sivillere yönelik saldırıları nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 600 binden fazla olduğunu vurgulayan Hoque, Seppo'ya devam eden Arakan kriziyle ilgili bilgi verdi.

Hoque, Seppo'dan krizin çözülmesinde Bangladeş'e destek vermeyi sürdürmesini ve Arakanlı Müslümanları geri alması için Myanmar hükümetine baskı yapmasını istedi.

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini dile getiren Seppo da Bangladeş'in bu kişilere insani destek sağlanmasındaki rolünü doğruladı.

Seppo, konuyla ilgili tüm desteği sağlayacağı yönünde teminat verdi.

İkili, görüşmede, Bangladeş'teki kadın, çocuk, dini ve etnik azınlık hakları dahil çeşitli insan hakları konularını da ele aldı.