Myanmar Hükümetinin BM’ye Arakan Ambargosu Sürüyor!

Myanmar Devlet Başkanlığı Sözcüsü Zaw Htay, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, geçen yıl 9 Ekim’de Arakan’da yaşanan şiddet olaylarının ardından bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) inceleme misyonunun iç işlerine müdahale ettiğini ileri sürdü.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre, Zaw Htay, Arakan’da Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini ve zulümleri soruşturmak üzere bölgeye erişim isteyen BM inceleme misyonuna yönelik uygulanan giriş yasağının devam edeceğini söyledi.

20 Yabancı Diplomattan Myanmar Hükümetine Çağrı

Bu arada, dün Arakan’ı ziyaret eden 20 yabancı diplomat, bölgede kritik seviyede insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, Myanmar hükümetine insani yardımın yapılması ve BM heyetinin girişi konusunda gerekli izinlerin verilmesi için çağrıda bulundu.

Binlerce Müslüman Katledildi

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin Arakan’da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos’tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200’den fazla köy, ordu ve çeteler tarafından yok edildi.

Myanmar’da 1970’lerden bu yana sistematik saldırılar nedeniyle etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslümanın yüzde 84’ü çevre ülkelere göç etti.