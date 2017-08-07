Myanmar Hükümetinin Arakan Soruşturması Zulmü Örtüyor

Myanmar hükümeti, güvenlik güçlerinin geçen yıl kasım ayında Arakan eyaletine düzenlediği operasyonlarda "sivil halka yönelik katliam" ve "insanlığa karşı suç" işlendiği iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

Devlet Başkanı Yardımcısı Myint Swe tarafından kamuoyuna duyurulan soruşturma raporunda, güvenlik güçlerinin Rohingya halkına (Arakanlı Müslümanlar) karşı işlediği iddia edilen hak ihlallerinin yaşanmadığı ileri sürüldü.

Swe, "(Arakan'da) Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin ileri sürdüğü etnik temizlik ve insanlığa karşı suç iddialarına dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır." ifadesini kullandı.

ESKİ GENERAL, KATLİAM VE İSTİSMAR İDDİALARINI REDDETTİ

Eski general Swe, ayrıca ordu mensuplarının operasyonlar sırasında köylerde sivil halka yönelik katliamlar yaptığı ve toplu tecavüz vakaları yaşandığı iddialarını da reddetti.

Arakan Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, operasyonlarda bazı yasa dışı fiillerin işlenmiş olabileceği ancak bunların da görevlilerin bireysel ihlallerinden kaynaklanan münferit vakalardan oluştuğu savunuldu.

İnsan hakları kuruluşları, daha önce hükümetin kendi atadığı üyelerden oluşan, yabancı uzman ve gözlemcilerin yer almadığı komisyonun yürüteceği soruşturmanın taraflı olacağına ilişkin kaygılarını dile getirmişti.

BM bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimine engel çıkarmıştı.

BM komisyonu, operasyonlardan kaçarak Tayland'a sığınan 220 sığınmacının tanıklıklarına dayanarak hazırladığı raporda, Myanmar güvenlik güçlerinin etnik temizliğe teşebbüs ve insanlığa karşı suç işlediğini bildirmişti.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına düzenlenen, 9 polisin hayatını kaybettiği koordineli saldırların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı yeni bir şiddet dalgasına maruz bırakmıştı.

Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı.