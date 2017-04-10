Myanmar Hükümeti Yaktığı Evleri Yeniden İnşa Ediyor
Myanmar'ın Kuzey Rakhine Eyaletindeki Warpeik köyünde 24 dönüm arazinin yeniden kullanılır hale getirilmesi için iş makineleri çalışmaya başladı.
Geçen yıl 13 Kasım tarihinde hükümet güçlerinin bir şüpheliyi bulma iddiasıyla yaktığı köyde bir ay önce de şiddetli saldırılar yaşanmıştı.
Myanmar hükümeti silahlı güçleri, Maungtaw Kasabası'ndaki toplam 300 eve baskın düzenleyerek 318 kişiyi gözaltına almış 289 evi de yakmıştı.
Kyeeganbyin köy yolu idarecisi U Zaw Phyo Tun, mevcut arazi ıslah çalışmalarının 280 evi kapsadığını ve ev mülkiyet listesine göre bölgede 255 ev bulunduğunu iddia ederek, evsiz aileleri de hesaba kattıklarını ve bu yüzden 280 ev inşa edeceklerini açıkladı.
İnşaatların bu ayın 10'una kadar tamamlanması planlanıyor.
U Zaw Phyo Tun, "Halen Dünya Yiyecek Programı-WFP, Kyeeganbyin Ale köyü ve Warpeik köyüne aylık yiyecek sağlıyor; Gıda yardımı programı kapsamında sadece yoksul aileler seçiliyor. Herkese gıda tedarik edemiyoruz "dedi.
Aralık ayında yaşanan şiddetli saldırılar sırasında Kyeeganbyin köy idare dairesi tarafından derlenen listeye göre, 12 köyde 1152 ev hükümet güçlerince yakıldı.
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