“Myanmar Hükümeti Bangladeş Sınırına Mayın Döşedi”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 36’ncı oturumunda üye ülkelere hitap eden Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Arakanlı Müslümanların “büyük bir vahşetle” karşılaştığını ve “insanlık dışı bir propagandaya” maruz kaldığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Darusman, Myanmar makamlarının, Arakan’da 25 Ağustos’tan beri düzenlediği operasyonlarda “toplu katliamlara, aşırı güç kullanımına, şiddete ve tüm köyleri yok etmeye” yöneldiğinin altını çizdi.

BM’ye bağlı Misyon’un başkanı Darusman, elde ettikleri bilgilere göre, Myanmar ordusuna bağlı güçler ve Budist çetelerce Arakan’da gerçekleştirilen saldırılardan kaçarak Bangladeş’e göç eden Müslümanların geri dönmesini engellemek isteyen Myanmar hükümetinin, iki ülke arasındaki sınır bölgesine mayın döşediğini, bunun sonucunda da Arakanlı Müslümanların öldüğünü veya sakat kaldığını kaydetti.

Myanmar hükümetiyle iletişim hâlinde olduklarını aktaran Darusman, hükümetten, BM’ye mensup görevlilerin ülkeye ön koşulsuz bir şekilde tam erişim sağlamasını talep ettiklerini dile getirdi.