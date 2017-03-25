Myanmar, BM’nin Arakan Soruşturmasını Reddetti!
Myanmar hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin, Arakanlı müslümanların maruz kaldığı insan hakkı ihlâllerinin belirlenmesi amacıyla başlatmayı planladığı soruşturmaya karşı çıktı.
Kamuya ait gazetelerde yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, uluslararası bağımsız bir soruşturma misyonu kurulmasının, “meseleyi zamanında çözmek yerine daha fazla alevlendireceği” öne sürüldü.
Kararın, olay yerindeki ve ulusal şartlardaki “karmaşık ve çelişkili” olduğu belirtilen duruma uygun olmadığının iddia edildiği açıklamada, “Myanmar, bir bütün olarak, önergeden kendini soyutlamıştır.” ifadesine yer verildi.
“İhlâller, Orduyla Bağlantılı”
İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Phil Robertson, yaptığı açıklamada, Arakan’daki insan hakları ihlâllerinin Myanmar ordusuyla bağlantılı olduğunun anlaşıldığını söyledi.
AA’da yer alan habere göre, Robertson, “Bu sebeple, sivil hükümet tarafsız olmalı ve uluslararası müfettişlerin, Myanmar güvenlik güçlerinin neler yaptığını ortaya çıkarmasına izin vermeli.” dedi.
Hükümet Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’nin ve hükümetinin soruşturmaya engel olmak istediğini belirten Robertson, “Uluslararası toplumun gözünde onlar da soruşturmanın bir parçası hâline geleceklerini bilmeleri gerekir.” ifadesine yer verdi.
Diğer yandan hükümet eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakanlılarla Danışma Komisyonu tarafından sunulan geçici önlemlerin derhâl uygulanması için net bir acil eylem planı oluşturacağını bildirdi.
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