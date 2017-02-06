“Musul’un Batısında Yüz Binlerce Sivil Mahsur Kalabilir”
Birlemiş Milletler (BM) Irak İnsânî Yardım Koordinatörü Lisa Grande, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul’un batı bölgesinin IŞİD’den alınması için yapılacak operasyonun insânî boyutu ve muhtemel riskleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kentin batı bölgesinin alınmasının doğuya benzemeyeceğini dile getiren Grande, iki buçuk yıldır IŞİD’in kontrolünde yaşayan yüz binlerce sivilin “son derece büyük bir riskin” altına girmesinden endişe ettiklerini ifade etti.
“Yüz Binlerce İnsan Mahsur Kalabilir”
Batı bölgesinin doğuya kıyasla daha dar sokaklara ve eski yerleşim merkezlerine sahip olduğuna işaret eden Grande, “Batı bölgesindeki eski yerleşim merkezinde yüz binlerce insan mahsur kalabilir. Bu nedenle derin kaygılarımızın olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.
Grande, Musul’un doğusunun alınması sırasında edindikleri tecrübelerle sivillerin karşılanması ve barınma sorununun çözümü konusunda daha hazırlıklı olduklarını, Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.
“10 Kamp İçin Daha Hazırlık Yapıyoruz”
Musul’un batısından gelecek iç göç dalgasının kontrol edilebilmesi için şimdiden kolları sıvadıklarını ve kamp kurma hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Grande, “Musul’un çevre bölgelerinde hâlihazırda 20 çadır kamp bulunuyor. Bunun yanında yeni iç göç dalgasının kontrol altına alınması için 10 kamp için daha hazırlık yapıyoruz. Bazı eski kampların da genişletilmesi ve kapasitelerinin arttırılması yönünde karar aldık.” diye konuştu.
Yeni kampların kentin güney bölgesinde kurulacağını ve bunun için el-İbadi yönetimiyle uygun yer tespitinde bulunduklarını aktaran Grande, söz konusu kampların güneydeki Hammam el-Alil ve Kayyara kasabaları yakınlarında kurulmasını planladıklarını söyledi.
“3 Mobil Hastane Kurulacak”
Musul’un batısında şiddetli sokak çatışmalarının yaşanabileceği, dolayısıyla sivillerin daha fazla hedef olabileceği değerlendirmesinde bulunan Grande, bu ihtimali göz önüne alarak kentin güney bölgesinde çadır kampları ile birlikte 3 mobil hastane kurulmasına da karar verildiklerini ifade etti.
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