Musul’un Batısında 250 Bin Kişi Evini Terk Etmek Zorunda Kalabilir
Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Irak’ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, IŞİD’in kontrolünde bulunan Musul’un batısında başlatılacak muhtemel askerî harekâta ilişkin konuştu.
AA’da yer alan habere göre, “Ülke genelinde, IŞİD’e karşı yürütülen askerî operasyonlar sebebiyle 1 milyon 600 bin kişi yerinden oldu.” diyen el-Caf, Musul’a yönelik operasyon kapsamında kentin doğusunu ele geçirildiklerini hatırlatarak, “Musul’un doğusunda yaklaşık 150 bin kişi yerinden edilmişti. IŞİD kontrolünde bulunan ve yakında harekât başlatılması beklenen kentin batısında ise 200 ila 250 bin kişi yerlerinden olacak.” dedi.
Kentin batısına yönelik operasyonun başlama tarihine ilişkin bilgi vermeyen el-Caf, muhtemel harekât sebebiyle yaşadıkları yerleri tek etmek zorunda kalacak sivillerin de doğu kesimindeki çadır kamplara yerleştirileceğini belirtti.
Musul’un doğusundaki çadır kampları, söz konusu sebeple boşaltmak istediklerini dile getiren el-Caf, günlük ortalama 3 bin kişinin evine geri dönmesi yönünde plan yaptıklarını ifade etti.
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