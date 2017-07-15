Musul’un Batısı Gazetecilere Kapatıldı!

Haydar İbadi yönetimine bağlı ordu, çatışmaların devam etmesi ve bölgede çok sayıda mayının olmasını gerekçe göstererek Musul’un batı mahallerindeki girişleri gazetecilere kapattı.

Ordudan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde alınan karar, Musul’un iki yakasını birbirine birleştiren köprülerin gazeteciler ve sivillere kapatılmasını öngörüyor.” dedi.

Ordunun bu kararı, gazetecilerin hayatını tehlikeye atmak istemediği için aldığını söyleyen kaynak, “Musul’un batı kısmını teröristlerden temizleme operasyonu devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak, yasağın birkaç gün sürebileceğini de sözlerine ekledi.