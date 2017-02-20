“Musul’un Batı Yakasından 450 Sivil Güvenli Bölgelere Geçti”

Irak’ta IŞİD’in elinde bulunan Musul’un batı yakasından 450 sivilin evlerini terk ederek güvenli bölgelere geçtiği belirtildi.

Irak Kızılayı’nda görevli Ayar Rafıd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Son 24 saat içinde Musul’un batı ve güneybatısında yer alan çevre bölgelerden gelen 450 sivil, Irak güvenlik güçleri tarafından karşılandı.” dedi.

Rafıd, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan söz konusu sivillerin, kentin doğu yakasındaki güvenli bölgelerde kurulan çadır kamplara yerleştirildiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre IŞİD’in elinde tuttuğu Musul’un batı yakasında yaklaşık 750 bin sivil mahsur durumda bulunuyor.

Musul’un doğu yakasında geçen ay kontrolü tamamen ele geçirdiği belirtilen Haydar el-İbadi yönetimine bağlı güçler, batı yakasını IŞİD’den almaya yönelik operasyona dün başlamıştı.