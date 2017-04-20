Musullu Göçmenler İçin Yardım Çağrısı

»Ana Sayfa»Irak
20.04.2017 08:17
Musullu Göçmenler İçin Yardım Çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Musul’da evlerini terk etmek zorunda kalanlar için yardım çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, göçmenlere yardım dağıtma çalışmaları kapsamında Musul’un doğusunda 40 binden fazla göçmenin barındığı Nergizli Çadır Kampı’nı ziyaret eden Genel Sekreter Ali Karadaği, Arap ve dünya ülkelerine, Irak’ın Musul kentine yönelik operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Iraklılar için yardım çağrısında bulundu.

AA’da yer alan habere göre, Katarlı bir hayırseverden Nergizli Çadır Kampı’ndaki 16 bin aileye 20 gün yetecek kadar temel gıda yardımında bulunduklarını aktaran Karadaği, söz konusu yardımları Kürt İslâm Birliği’nin destekleriyle göçmenlere ulaştıklarını belirtti.

Bölgedeki yetkililerin, gelen yardımların göçmenlerin ihtiyaçlarını giderme konusunda yetersiz kaldığınını söylediğini vurgulayan Karadaği, Musul’dan ayrılmak zorunda kalanların durumlarının ele alınacağı bir konferansın gerçekleşmesi için hükümetler, zenginler, insani yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrıda bulunarak, acil yardıma muhtaç bu insanlara yardım etmenin farz olduğunu kaydetti.

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