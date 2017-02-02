“Musullu 49 Bin Sivil Evine Döndü”

»Ana Sayfa»Irak
02.02.2017 14:13
“Musullu 49 Bin Sivil Evine Döndü”
Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Musullu 49 bin sivilin evlerine döndüğünü açıkladı.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın sözcüsü Settar Nevruz, yaptığı açıklamada, “Musul operasyonu kapsamında IŞİD’den kurtarılan kentin doğu bölgesi ve güneyindeki Kayyara kasabasında bulunan evlerine dönen iç göçmen sayısı 49 bine ulaştı.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Musul’un batı bölgesine yönelik beklenen operasyon sırasında muhtemel yeni göç dalgasına karşı hazırlıklara devam ettiklerini dile getiren Nevruz, “Doğu ve diğer bölgelere dönen iç göçmenlerden boşalan yerler var. Bununla birlikte mülteci kamplarındaki kapasitenin arttırılması için çaba gösteriyoruz.” diye konuştu.

Nevruz, devlet kurumları ve yardım kuruluşlarının evlerine dönen ya da kamplara sığınanlara insânî yardım ve temiz su sunmaya devam ettiğini aktardı.

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