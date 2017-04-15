“Musul’dan Göç Eden Sivillerin Sayısı 320 Bine Yükseldi”

Irak’ın Musul kentinin batı yakasında düzenlenen operasyonların başladığı tarihten bu yana bölgeden göç eden sivillerin sayısının 320 bine yükseldiği bildirildi.

Haydar el-İbadi yönetiminin Göç ve Göçmenler Bakanı Casım Muhammed el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, Musul’un batı yakasında düzenlenen operasyonlarda bölgeden göç eden sivillerin sayısının 320 bine ulaştığını belirterek, sivillerin kentin kuzey ve güneyinde kurulan mülteci çadırlarına yerleştirildiğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, el-Caf, “Musul’u IŞİD’den kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016’dan bu yana ise toplam 500 bin sivil yerlerinden oldu.” ifadesini kullandı.

“Çocuklarda Yetersiz Beslenme Belirtileri Var”

Öte yandan, Musul’un batı yakasında Göç ve Göçmenler Bakanlığı’na bağlı çalışan saha ekibinin lideri Asım es-Sermed de yaptığı açıklamada, “Çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden sivilleri genelde çok bitkin ve karınları aç bir şekilde karşılıyoruz. Çocukların yüzlerinde yetersiz beslenme belirtileri görülüyor.” dedi.

Musul’un doğu yakasını ocak ayının sonunda tamamen ele geçirdiği belirtilen Haydar el-İbadi yönetimine bağlı güçler, 19 Şubat’ta batı yakasını da ele geçirmek için operasyona başlamıştı.