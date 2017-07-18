Musul’dan her gün katliam, her gün işkence haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya kamuoyu sessiz.

Yaşlı Sünni amcaya, İran’ın katil askerleri zorla hayvan sesi çıkarttırmaya çalışıyor. Irak’ın Musul kentinde her yerde zulüm var. Kadınların kocalarının yanında ırzlarına geçilirken, yaşlılara hayvan taklidi zorla yaptırılırken, gencecik çocuklar uçurumdan atılırken ve bu yazdıklarımızın hepsinin ispatı ve delili varken, dünya da Türkiye de sus pus!

Yazdıklarımız köşe yazısı olmadığı gibi bir haber metni de değil, sadece habercilikte içimizden geçenlerden ibaret; her gün gözlerimizin önüne işkence, infaz videoları geliyor, kimi yayınlanıyor kimine vicdanlarımız izin vermiyor. Yıkılmış bir şehirden geriye kalanlar sadece beton duvarlar değil, o beton duvarların arasında bir saat sonrasını tahmin edemeden yaşayanlar…

“IŞİD nereden çıktı?” Milyonlarca insan birbirine sormuştur bu soruyu. Bu sorunun cevabını o coğrafyayı takip edenler artık verebiliyor. 2003’te ABD askerlerinin Iraklılara yaptığını şimdi Irak’ın İranlı askerleri Musullulara yapıyor. Çocuklarının gözleri önünde babalarını sokak ortasında infaz ediyor. Yıl 2017 çok değil! 10 yıl sonra bu çocuklar IŞİD’in üyelerinden çok daha acımasız bir halde bu coğrafyada ortaya çıkarlarsa şaşırmayın. Babalarının gözleri önündeki infazları 10 yıl da 100 yıl da geçse unutmaz bu çocuklar.

Musul’un görüntülerini havadan verirken yıkık bir şehir geliyor karşımıza:

Bu yıkılmış harabe şehrin sokaklarında neler mi yaşanıyor? Yukarıdan bakarken sanki hayat yok diyen bu şehrin sokaklarında işte bunlar yaşanıyor:

Musul’daki İnfazlar ‘Soykırım’ Boyutunda: Şii Milis Önce Öldürdü Sonra Selfie Çekti

Musul operasyonunun sona erdiğinin açıklanmasının ardından kentten çok sayıda infaz görüntüsü gelmeye başlamıştı. Bağdat hükümetine bağlı güçler tarafından sokak ortasında öldürülen kişilere ait olduğu belirtilen görüntülerin ardından hükümet soruşturma açılacağını açıklasa da, infazlar sona erdirilemedi.

Kimi aktivistlere göre, bölgedeki Sünnilere yönelik gerçekleştirilen bu infazlar bir ‘soykırım’ anlamı taşımakta. Özellikle erkeklerin infaz edildiği görüntüler dehşet verici boyutlarda.

Bölgeden gelen son infaz görüntüsünde Haşdi Şabi çatı örgütü milisi olduğu ifade edilen bir kişi, sokak ortasında kim olduğu belli olmayan bir erkeği önce öldürüp, ardından da selfie çekiyor.

İşte o görüntüler:

Görüntüler incelendiğinde öldürülen kişinin ellerinin bağlı olduğu anlaşılıyor.

Konu ile ilgili yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, kentte keyfi gözaltılar ve sokak infazları hız kesmiyor. Yüzlerce sivilin IŞİD üyesi olmak veya örgüte yardım etme iddiasıyla Şii milislerce gözaltına alınıp bilinmeyen yerlere götürüldüğü bilgisi aktarılıyor.

Kaynak: Mepa News, Islah-Haber, Fetih Medya, Haksöz-Haber