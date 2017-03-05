“Musul’daki Çatışmalarda 16 Sivil Hayatını Kaybetti”

Irak’ın Musul kentinde, Haydar el-İbadi yönetimine bağlı ordu birlikleri ile IŞİD militanları arasında meydana gelen çatışmalarda 16 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

İnsan hakları aktivisti Lokman Ömer et-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’ın Musul kentinin batısındaki Nebi Şit Mahallesi’nde IŞİD militanları ile Haydar el-İbadi yönetimine bağlı ordu birlikleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ile hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 16 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını ifade etti.

et-Tai, Nebi Şit’in, Musul’un IŞİD’den alınması kapsamında, ordunun ilerlediği ilk mahalleler arasında yer aldığını kaydetti.

Emniyet’ten Yüzbaşı Subhan Ali eş-Şuveyli ise “Güçlerimiz Nebi Şit ve ed-Denden mahallelerinde ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca hükûmet binalarının yakınında yer alan ed-Devase Caddesi’nin çevresinde IŞİD militanlarıyla şiddetli çatışmalar yaşanıyor.” dedi.