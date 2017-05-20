Musul'da Şu Ana Kadar 700 Bin Sivil Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana 700 bin sivilin yerinden edildiğini, 200 bin sivilin daha yerinden edilmesinin beklendiğini duyurdu.

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına telefonla bağlanarak, Irak'ta DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasındaki sivillerin durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Şehirde yaşanan kaotik durumdan en çok çocukların etkilendiğini vurgulayan Hawkins, "Çatışmalar günden güne devam ederken şehirde kadın ve çocuklar iki ateş arasında kalmış durumda. Özellikler çocuklar haftalardır yeterli gıda ve sudan mahrumlar. Çocuklar sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Hayatta kalsalar bile çatışmaların travmatik etkilerden uzun süre etkilenecekler." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirinin sorusu üzerine Hawkins, Musul'un batı yakasındaki kuşatmanın devam ettiğini ve burayı terk eden sivil sayısının 500 bine ulaştığını söyledi.

Musul'un doğusunda daha önce de 200 bin sivilin yerinden edildiğini anımsatan Hawkins, böylelikle Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana 700 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti.

"200 BİN SİVİLİN DAHA BÖLGEYİ TERK ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Hawkins, en kötü senaryoya göre 200 bin sivilin daha bölgeyi terk etmesini beklediklerini dile getirdi. UNICEF'in Musul'u terk eden sivillere yönelik sağlık hizmetleri verdiğini ve temiz su tedarik ettiğini aktaran Hawkins, yerinden edilen sivillerin yarısının da kamplar dışında kalacak yer bulabildiğini kaydetti.

Hawkins, "Doğu Musul'a gelen yerinden edilen siviller oldukça sıcak ve misafirperver bir şekilde karşılanıyor." dedi.

BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande ise dün, "Musul'un batısındaki evlerini terk eden sivillerin sayısı inanılmaz boyutlarda." açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de 12 Mayıs'ta Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana 630 bin sivilin yerinden edildiğini, çok büyük risklere rağmen şehrin batı yakasını terk edenlerin sayısında düşüş olmadığını duyurmuştu.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te IŞİD kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken 19 Şubat'ta da Musul'un batısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.