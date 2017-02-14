Musul’da Saldırılar: 14 Kişi Hayatını Kaybetti!

»Ana Sayfa»Irak
14.02.2017 11:55
Musul’da Saldırılar: 14 Kişi Hayatını Kaybetti!
Irak’ın Musul kentinde düzenlenen bombalı saldırı ile bir eve roket isabet etmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı ordunun Terörle Mücadele biriminden Yüzbaşı İsmail Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 canlı bomba eylemcisinin, Musul’un IŞİD’den alınan doğu yakasında yer alan ez-Zehra Mahallesi’ndeki bir semt pazarında üzerlerindeki bombayı patlattığını, olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır 33 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çevrede bulunan pek çok dükkânda büyük hasar meydana geldiğini ifade eden Davud, emniyet güçlerinin bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattığını belirtti.

Eve Roket İsabet Etti

Ninova Operasyon Komutanlığı’ndan Albay Ahmed el-Cuburi ise aynı mahallede bir eve düşen roketin bir anne ile 1,5 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine neden olduğunu, kızının ise yaralandığını söyledi.

Cuburi, roketin Musul’un IŞİD’in kontrolündeki batı yakasından atıldığını da dile getirdi.

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