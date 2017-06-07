Musul’da Onlarca Sivilin Cesedi Sokaklarda!

2016 yılının ekim ayından bu yana devam etmekte olan Musul Operasyonu’nda son aşamaya doğru gelinirken bölgede yaşanan sivil ölümleri ile ilgili yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yoğun hava ve kara desteğiyle IŞİD’in elinde kalan son bölgelerden biri olan Zencili mahallesine Bağdat hükümetine bağlı güçlerin başlattığı saldırı sonrası çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti.

Zencili mahallesinde kaydedildiği belirtilen drone görüntülerinde çok sayıda sivile ait cesedin görüntüleri yer alıyor.

İşte O Drone Görüntüleri

Görüntülerde çatışma alanından kaçmaya çalışan çok sayıda sivile ait cesedin bölgede geniş bir alana dağıldığı görülüyor.

Kaçmaya Çalışan Siviller

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüntülerdeki siviller bölgedeki çatışma alanından çıkmaya çalışanlar. Yerel kaynakların aktardığına göre, ölen sivillerin arasında kadın ve çocuklar da bulunmakta.

“Katliama Hava Saldırıları Sebep Olmuş Olabilir”

Katliamın yaşandığı bölgenin şu an için hiçbir tarafın kontrolünde olmadığını aktaran kaynaklar, sivillerin ölümüne ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları veya Bağdat hükümetine bağlı güçlerin gerçekleştirdiği topçu atışlarının sebep olmuş olabileceğini belirtiyor.

“Ölü Sayısı En Az 6 Bin”

Batılı aktivistler ve yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre geçtiğimiz sene 17 Ekim’de başlayan Musul Operasyonu’nda şu ana kadar en az 6 bin sivil yaşamını yitirdi. Kaynaklar, hâlen bina enkazlarının altında cesetlerin olduğunu, bu sebeple ölü sayısının daha da artabileceğini belirtiyor.

Yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalan Musul kentinde en az 10 bin ev yıkılmış durumda.

Kaynak: Mepa News