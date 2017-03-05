Musul'da Kimyasal Saldırı
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Musul yakınlarında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin kimyasal silah saldırısına maruz kaldığı belirtildi.
Açıklamada, "Musul'un doğusunda kimyasal silah kullanıldığı bilgisi üzerine, aşırı zehirlenmeye maruz kalmış kişilere müdahale amacıyla yerel sağlık kurumlarıyla koordineli bir şekilde acil durum planı oluşturuldu." denildi.
DSÖ'nün açıklamasında, 1 Mart Çarşamba günü aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişinin solunum sıkıntısı, kabarcıklar ve kesecikler halinde deri dökülmesi şikayetiyle Erbil'deki bir hastaneye başvurduğu kaydedildi.
Kimyasal silah kullanımının uluslararası kanunlara göre yasak olduğu ve savaş suçu sayıldığı vurgulanan açıklamada, Musul'da kimyasal silah kullanılmasına ilişkin derin endişe duyulduğu ifade edildi.
Musul'un doğu yakasında IŞİD’in kimyasal silah saldırısına maruz kalan sivillerden Visam Arif, AA muhabirine yaşadığı anları anlattı.
Erbil kentindeki Rojava (Batı) Hastanesinde eşiyle birlikte tedavi gördüklerini kaydeden Arif, dün öğle saatlerinde kentin doğu yakasında bulunan Ez-Zuhur Mahallesi'ndeki evlerinin IŞİD’e ait füzelerin hedefi olduğunu söyledi.
Evinin oturma odasına isabet eden füzelerin yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda olduğunu belirten Arif, "O esnada eşim ve üç çocuğumla birlikte evdeydik. Saldırıda ben ve eşim yaralandık. Çocuklarım ise başka oda da olduklarından dolayı zarar görmedi." dedi.
Füzenin eve isabet etmesinin ardından sarı renkli bir maddenin etrafa yayıldığını anlatan Arif, "Başım, kulağım ve boğazımda hemen yanıklar meydana geldi. Eşimin ise bel kısmında yanıklar oluştu. Çocuklarımı hemen komşularımızın evine gönderdim." diye konuştu.
IŞİD’e ait başka bir füzenin de kız kardeşinin evine isabet ettiğini aktaran Arif, saldırının hemen ardından kendisi, eşi ve kız kardeşinin ambulanslarla Erbil'e sevk edildiğini ifade etti.
Hastanede tedavi altına alınan Arif, eşi ve kız kardeşinin durumunun kötü olduğunu, vücutlarındaki yanıkların büyüyüp, kaşınmaya başladığını anlattı.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü IKBY Hastaneler Direktörü Richard Cook da geçen haftadan bu yana Musul'un doğu yakasında şimdiye kadar kimyasal silah saldırısına maruz kalan 12 sivilin olduğu bilgisini verdi.
Cook, "Hastaneye kaldırılan bazı sivillerin durumu kötü bazılarının ise iyiye doğru gidiyor." dedi.
Sivillerin maruz kaldığı kimyasal silahların içeriğine ilişkin ise Cook, "Hastalardan alınan ilk numuneler güçlü bir şekilde kimyasal silah olduğuna işaret ediyor ancak şu anda ne tür kimyasal madde olduğuna dair bilgi veremiyoruz." ifadelerini kullandı.
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