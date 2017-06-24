Musul’da İsviçreli Gazeteci de Hayatını Kaybetti

Irak’ta Musul’un batı yakasındaki Eski Şehir bölgesinde IŞİD ile Haydar İbadi yönetimine bağlı ordu arasındaki çatışmaları takip ederken mayına basıp yaralanan İsviçreli gazeteci Veronique Robert’ın tedavi gördüğü hastanede cumartesi günü hayatını kaybettiği bildirildi.

Euro News’ta yer alan habere göre, mayın patlamasından sonra tedavi için Fransa’ya getirilen Robert, France 2 kanalı adına bölgede bulunuyordu.

Robert’ın yaralandığı patlamada iki meslektaşı da hayatını kaybetmişti. Muhabir-kameraman Fransalı gazetecisi Stephan Villeneuve ve Iraklı yapımcı Bakhtiyar Haddad hayatını patlama sırasında kaybeden isimlerdi.

Üç meslektaş da Musul’un şehir merkezinin batısı olan Raas Al Cade’de bulunuyordu.

Irak bugün dünyada gazetecilerin için en tehlikeli ülke olarak kabul ediliyor.