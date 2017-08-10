Musul’da İnsanlığa İşkence!

Musul… Ortadoğu'nun yorgun şehirlerinden. İki yıldır IŞİD’in elinde kimliğini kaybeden, IŞİD’den alındıktan sonra ise Haşdi Şabi çetesiyle donatılan Irak ordusunun acımasız saldırılarına maruz kalan mazlum şehir.

Musul sokaklarında enkaz altından çıkarılan siviller, ABD destekli Irak ordusu tarafından acımasız işkencelerle karşılaşıyor, Musullular her geçen gün yeni bir acıya uyanıyor.