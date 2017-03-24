Musul’da Hedef IŞİD Deniyor Ama Enkazdan Sivillerin Cesetleri Çıkarılıyor!

»Ana Sayfa»Irak
24.03.2017 12:47
Musul’da Hedef IŞİD Deniyor Ama Enkazdan Sivillerin Cesetleri Çıkarılıyor!
Irak Sivil Savunma Teşkilatı, askeri operasyonların devam ettiği Musul’da, koalisyonun ve Irak ordusunun bombardımanı sonucunda yıkılan binaların altından 200'den fazla sivilin cenazesinin çıkarıldığını duyurdu.

Sivil Savunma Kaynakları, Musul’da IŞİD’den temizlenen bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 214 sivilin cenazesine ulaşıldığını belirtti. Yıkımın, koalisyonun ve Irak ordusunun düzenlediği bombardıman sonucunda gerçekleştiği bildiriliyor. Cenazeler, Musul’un batı yakasında yer alan 3 semtten çıkarıldı.

Bazı aktivistler ve görgü tanıkları, enkaz altındaki cenaze sayısının 300'e yükselebileceğini ifade ediyor.

Sivil Savunma yetkilisi, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürülmesi için gereken bazı aletlerin eksikliği nedeniyle çalışmalara ara verildiğini söyledi.

Yetkililer, geçen Cuma günü bir hava saldırısı sonucunda Rahma Hastanesi civarında 30 evin yıkıldığını belirtiyor.

Söz konusu evlerin, IŞİD’in ağır bomba yüklü aracının bir hava saldırısı sonucunda infilak etmesiyle yıkılmış olabileceği de ihtimaller arasında.

Irak ordusuna bağlı medya merkezi, IŞİD’in manipülasyon yaptığını iddia ederek örgütün, kendi öldürdüğü sivillerin görüntülerini bombardıman sonucunda olmuş gibi servis ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Irak Temsilcisi Bruno Geddo, IŞİD’in kuşatmasından dolayı Musul'un batısında yaklaşık 600 bin sivilin mahsur kaldığını ve bölgedeki insani durumun "endişe verici" boyuta ulaştığını belirtmişti.

Musul'un doğu yakasını ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerini IŞİD’den kurtarmak için operasyonlara devam ediyor. 

IŞİD Musul'u Haziran 2014'te ele geçirmişti.

Kaynak: Al Jazeera

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