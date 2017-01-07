Musul'da Hava Saldırıları: 27 Sivil Hayatını Kaybetti

»Ana Sayfa»Irak
07.01.2017 20:01
Musul'da Hava Saldırıları: 27 Sivil Hayatını Kaybetti
Musul'da uluslararası koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucu 27 sivil hayatını kaybetti.

Irak'ın Musul kentinde uluslararası koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında 27 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Musul Operasyonları Mobil Hastaneler Genel Cerrahi Sorumlusu Dr. Ahmed Raid el Hamdani, "Görgü tanıklarından elimize geçen bilgilere göre, Musul'un doğu bölgesinde IŞİD ile irtibatı olmayan ve sivillerin yer aldığı 10 araç koalisyona ait savaş uçakları tarafından hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Hamdani, içinde sivillerin bulunduğu araçlar yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Musul'un güneydoğusundaki İbn el-Haysum Mahallesi'nde ise bir evin koalisyona savaş uçakları tarafından 3 füzeyle vurulduğuna değinen Hamdani, "aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 12 sivil hayatını kaybetti." dedi.

Koalisyon güçlerinden söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Necef’te Bombalı Saldırı: 6 Polis Öldü01 Ocak 2017 Pazar 16:24
  • Bağdat’ta Bombalı Saldırılar: 24 Kişi Hayatını Kaybetti31 Aralık 2016 Cumartesi 15:10
  • Karayılan'dan Şengal/Sincar'dan Çekilme Açıklaması30 Aralık 2016 Cuma 15:46
  • Bin 500 Sivil Daha Musul'u Terk Etti30 Aralık 2016 Cuma 15:40
  • “PKK’nın Sincar’daki Varlığına Göz Yummayacağız”27 Aralık 2016 Salı 23:26
  • “Irak’ta 13 Yılda 455 Gazeteci Öldürüldü”27 Aralık 2016 Salı 17:25
  • İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor27 Aralık 2016 Salı 07:40
  • “Barzani Başaramazsa TSK Gereğini Yerine Getirir”26 Aralık 2016 Pazartesi 15:00
  • “Musul’da 132 Bin Sivil Evini Terk Etti”26 Aralık 2016 Pazartesi 13:21
  • Musul’da Halk Pazarı Vuruldu: 20 Sivil Hayatını Kaybetti25 Aralık 2016 Pazar 17:54
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim