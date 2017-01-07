Musul'da Hava Saldırıları: 27 Sivil Hayatını Kaybetti
Irak'ın Musul kentinde uluslararası koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında 27 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Musul Operasyonları Mobil Hastaneler Genel Cerrahi Sorumlusu Dr. Ahmed Raid el Hamdani, "Görgü tanıklarından elimize geçen bilgilere göre, Musul'un doğu bölgesinde IŞİD ile irtibatı olmayan ve sivillerin yer aldığı 10 araç koalisyona ait savaş uçakları tarafından hedef alındı." ifadelerini kullandı.
Hamdani, içinde sivillerin bulunduğu araçlar yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Musul'un güneydoğusundaki İbn el-Haysum Mahallesi'nde ise bir evin koalisyona savaş uçakları tarafından 3 füzeyle vurulduğuna değinen Hamdani, "aralarında kadın ve çocuklarının da bulunduğu 12 sivil hayatını kaybetti." dedi.
Koalisyon güçlerinden söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AA
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bilmeden Satranca Girerseniz Birileri de Şah Mat Der
- KHK’yla Kapatılan 83 Derneğin Listesi
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Hakim ve Savcı Sınavlarında 70 Barajı Kaldırıldı
- Yersiz Tartışmaları Başlatmanın Tam Zamanı Şimdi İse...
- 3 Yeni KHK İle Binlerce Kişi Kamudan İhraç Edildi, 83 Dernek Kapatıldı
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
- “Oslo Belgeleri BDP'den Çıkmadı”
- Sol Haber'in THY Eleştirisi Mizah Konusu Oldu
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- "Yurda Dön" Çağrısına Uymayan Vatandaşlıktan Çıkarılacak
- Kapatılan 11 Gazete KHK İle Yeniden Açıldı
- Bilmeden Satranca Girerseniz Birileri de Şah Mat Der
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- “Açık ve Dolaylı Şirkten Korunmanın Önemi”
- Fikri Işık: İncirlik NATO Üssü Değil
- Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye Politikasına Dair Sözlerinden Çark Etti!
- Diyanet'ten 'Tarikatlar ve Cemaatler Buluşması'
- “Yerel ve Küresel Sistem Karşısında Müslümanlar”
- İncirlik’in Kapatılması Çavuşoğlu’nun Gündeminde Yok!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim