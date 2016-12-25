Musul’da Halk Pazarı Vuruldu: 20 Sivil Hayatını Kaybetti

»Ana Sayfa»Irak
25.12.2016 17:54
Musul’da Halk Pazarı Vuruldu: 20 Sivil Hayatını Kaybetti
Musul’un batısında yer alan bir halk pazarına düzenlenen hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti, 55 sivil de yaralandı

Ninova milletvekili Zahid el-Hatuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aidiyeti henüz belirlenemeyen bir savaş uçağının Musul’un 140 kilometre batısında yer alan Baac beldesindeki halk pazarına düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivilin hayatını kaybettiğini, 55 sivilin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve can kaybı sayısının artmasından edişe ettiğini dile getiren el-Hatuni, söz konusu durum ve hukûkî işlemin başlatılması için Musul’u Kurtama Operasyonu birimi ile temas hâlinde olduklarını kaydetti.

Baac beldesi 2014 yazından bu yana IŞİD’in kontrolünde bulunuyor.

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