Musul’da Fransalı Gazeteci Hayatını Kaybetti

Fransa’nın Erbil Başkonsolosluğu, Musul’un batı yakasındaki Eski Şehir bölgesinde IŞİD ile Haydar İbadi yönetimine bağlı ordu arasındaki çatışmaları takip ederken dün mayına basıp yaralanan Fransalı gazetecesi Stephane Villeneuve’nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, yaralı diğer iki gazeteci ise ambulans uçakla ülkeleri Fransa’ya sevk edilecek.

Musul’daki çatışmaları takip ederken dün mayına basan Iraklı gazeteci Bahtiyar Haddad olay yerinde hayatını kaybetmiş, Villeneuve’nun da aralarında olduğu 3 Fransalı gazeteci yaralanmıştı.

Musul’a yönelik operasyonun başladığı 17 Ekim 2016’dan bu yana çatışmalar veya mayın patlaması sonucu çok sayıda basın mensubu hayatını kaybetti ya da yaralandı.