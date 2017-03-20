“Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 335 Bine Yükseldi”

»Ana Sayfa»Irak
20.03.2017 15:32
“Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 335 Bine Yükseldi”
Irak’ın Musul kentinde devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 335 bine yükseldiği bildirildi.

Haydar el-İbadi yönetiminin Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, “Musul’da askerî operasyonların başladığı günden bu yana kentin doğu ve batı bölgelerinde yerlerinden edilenlerin sayısı 335 bine ulaştı.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, el-Caf ayrıca, Musul’un kendileri tarafından ele geçirilen doğu ve güney bölgelerine dönen iç göçmen sayısının ise 81 bin olduğunu aktardı.

“Sivillerin Güvenli Bölgelere Yerleştirilmesi Uzun Sürüyor”

Öte yandan, Irak Kızılayı yetkisi İyadi Rafid, yaptığı açıklamada, Musul’un batısında devam eden çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin durumunun gittikçe kötüleştiğini ifade etti.

AA’nın aktardığına göre, Rafid, “Çatışmaların sürdüğü bölgelerden kaçanların sayısı hayli yüksek. Olumsuz hava şartları mevcut krizi daha da derinleştiriyor. Çatışma bölgelerinden kaçmak isteyen sivillerin güvenli bölgelere ve kamplara yerleştirilmelerine yönelik çalışmalar uzun saatler, bazen ise günler alabiliyor.” dedi.

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