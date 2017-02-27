“Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 235 Bine Yükseldi”

»Ana Sayfa»Irak
27.02.2017 16:27
“Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 235 Bine Yükseldi”
Irak’ın Musul kentine yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 235 bine yükseldiği bildirildi.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Bağdat’taki bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında, “Musul’u kurtarma operasyonlarının başlangıcından bu yana yerinden olan sivillerin sayısı 235 bine ulaştı.” dedi.

el-Caf, 14 bin sivilin geçen hafta operasyonların başladığı Musul’un batısından göç ettiği bilgisini verdi.

Öte yandan, 65 bin kişinin IŞİD’den alınan bölgelerdeki evlerine döndüğünü aktaran el-Caf, “Kurtarılan bölgelerde su ve elektrik gibi temel alt yapı hizmetlerinde tahribat söz konusu.” diye konuştu.

Iraklı bakan, ülke genelinde ise yerinden edilen toplam 4,3 milyon sivilden 1 milyon 650 bin kişinin evine döndüğünü aktarırken, 600 bin kişinin göçmen kamplarında hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Save The Children: Musul'da 350 Bin Çocuk Tehdit Altında20 Şubat 2017 Pazartesi 02:13
  • Musul'da 4 Çocuk Açlıktan Hayatını Kaybetti18 Şubat 2017 Cumartesi 19:31
  • Musul’da Saldırılar: 14 Kişi Hayatını Kaybetti!14 Şubat 2017 Salı 11:55
  • Irak'ta Sadr Destekçilerinin Protesto Eyleminde 5 Gösterici Öldü13 Şubat 2017 Pazartesi 08:47
  • "Kurtarılan Bölgelerdeki Fitne, İran Tarafından Planlanıyor"09 Şubat 2017 Perşembe 17:57
  • Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü09 Şubat 2017 Perşembe 12:14
  • “Irak’ta 600 Bin Çocuk Yetim Kaldı”06 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • “Musul’un Batısında Yüz Binlerce Sivil Mahsur Kalabilir”06 Şubat 2017 Pazartesi 12:59
  • Haşdi Şaabi Irak’ın Sünni Şehirlerine Yerleşiyor!02 Şubat 2017 Perşembe 17:27
  • “Musullu 49 Bin Sivil Evine Döndü”02 Şubat 2017 Perşembe 14:13
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Sosyal Medya ve İnsan
    Sosyal Medya ve İnsan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim