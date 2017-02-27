“Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 235 Bine Yükseldi”
Irak’ın Musul kentine yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 235 bine yükseldiği bildirildi.
Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Bağdat’taki bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında, “Musul’u kurtarma operasyonlarının başlangıcından bu yana yerinden olan sivillerin sayısı 235 bine ulaştı.” dedi.
el-Caf, 14 bin sivilin geçen hafta operasyonların başladığı Musul’un batısından göç ettiği bilgisini verdi.
Öte yandan, 65 bin kişinin IŞİD’den alınan bölgelerdeki evlerine döndüğünü aktaran el-Caf, “Kurtarılan bölgelerde su ve elektrik gibi temel alt yapı hizmetlerinde tahribat söz konusu.” diye konuştu.
Iraklı bakan, ülke genelinde ise yerinden edilen toplam 4,3 milyon sivilden 1 milyon 650 bin kişinin evine döndüğünü aktarırken, 600 bin kişinin göçmen kamplarında hayatını sürdürdüğünü ifade etti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
“Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 235 Bine Yükseldi”Irak’ın Musul kentine yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 235 bine yükseldiği bildirildi.
PKK, Sincar’dan Sonra Mahmur’a Yerleşti!Irak’ta, Musul’un Sincar ilçesindeki varlığı tartışılan PKK, şimdi de Erbil’in yakınlarındaki Mahmur ilçesinin sınırları içerisinde yeni karargâh kurdu ve silâhlı eğitim vermeye başladı.
“Musul ve Havice’yi Terk Edenlerin Sayısı 220 Bine Ulaştı”IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle Musul ve Kerkük’e bağlı Havice’yi terk eden sivillerin sayısının 220 bine yükseldiği bildirildi.
IŞİD Sonrası Irak'ta Muhtemel Sünni İsyanıIrak, IŞİD’in Musul’un kontrolünü kaybetmesi sonrası bir Sünni direnişiyle daha karşı karşıya kalabilir.
Rus Şirket ile Irak Kürdistanı Arasında Petrol AnlaşmasıRus petrol şirketi Rosneft ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol alanında iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.
RÖPORTAJ
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ‘Kralımızın Atı Bana Baktı!’ Diyen ‘Yanaşma’ Tipler..
- “15 Temmuz Sonrası TSK İçindeki Kemalist Damar Harekete Geçti”
- ABD’nin Beslemesi YPG/PKK Artık Küçük Bir Ordunun Silahlarına Sahip!
- ÖSO Bab'ın Güneyinde 22 Esed Askerini Öldürdü
- Tazminat Talebinde Bulunan Aydın Doğan'a Mahkemeden İlginç Cevap
- 'Sömürgeci Kuşatma Altında Coğrafyamız'
- “Genç Namaz Gönüllüleri Platformu” İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
- Av. Mehmet Alagöz: 'Cezaevlerinde Hala 28 Şubat Mağduru 550-600 Kişi Var'
- Bozdağ: Referandum Olmasaydı Kılıçdaroğlu Oraya Asla Gitmezdi!
- Almanya'da 2016’da Sığınmacılara 3 Bin 533 Saldırı Düzenlendi
- "Bu İşin Adaletle Halledilmesi Lazım"
- "Bu İşin Adaletle Halledilmesi Lazım"
- 'Sömürgeci Kuşatma Altında Coğrafyamız'
- Tazminat Talebinde Bulunan Aydın Doğan'a Mahkemeden İlginç Cevap
- ABD’nin Beslemesi YPG/PKK Artık Küçük Bir Ordunun Silahlarına Sahip!
- “Genç Namaz Gönüllüleri Platformu” İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
- “15 Temmuz Sonrası TSK İçindeki Kemalist Damar Harekete Geçti”
- "İslami Yapıların Siyasi Olaylara Karşı Tavırları”
- Doğu Perinçek Ekibi 15 Temmuz Darbesini Önceden İhbar Etti mi?
- FETÖ’yü Ulusalcıların ve Sol Kemalistlerin Gözüyle Okumak
- Esed’in Hapishane Hücrelerinden Kurtuluş Hikayesi
- Askeri Hastaneler Yeniden Dizayn Ediliyor
- Tatvan’da “Şubat Ayı, Şehadet Ayı” Programı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim