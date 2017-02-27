“Musul’da Evlerini Terk Edenlerin Sayısı 235 Bine Yükseldi”

Irak’ın Musul kentine yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 235 bine yükseldiği bildirildi.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Bağdat’taki bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında, “Musul’u kurtarma operasyonlarının başlangıcından bu yana yerinden olan sivillerin sayısı 235 bine ulaştı.” dedi.

el-Caf, 14 bin sivilin geçen hafta operasyonların başladığı Musul’un batısından göç ettiği bilgisini verdi.

Öte yandan, 65 bin kişinin IŞİD’den alınan bölgelerdeki evlerine döndüğünü aktaran el-Caf, “Kurtarılan bölgelerde su ve elektrik gibi temel alt yapı hizmetlerinde tahribat söz konusu.” diye konuştu.

Iraklı bakan, ülke genelinde ise yerinden edilen toplam 4,3 milyon sivilden 1 milyon 650 bin kişinin evine döndüğünü aktarırken, 600 bin kişinin göçmen kamplarında hayatını sürdürdüğünü ifade etti.