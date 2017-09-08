Musul'da Enkaz Altından 2 Bin 100 Ceset Çıkarıldı

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinden Saad Hamid, yaptığı açıklamada, "Sivil savunma ekipleri, Musul'un batı yakasında özellikle de Eski Şehir bölgesinde, yıkılan evlerin altından sivillere ait 2 bin 100'den fazla ceset çıkardı." dedi.

Enkaz altından çıkarılmayı bekleyen 400 ila 500 cesedin olduğunu kaydeden Hamid, çalışmaların 2 ay içinde tamamlanacağını aktardı.

Irak'ta 20 Temmuz'da açıklanan resmi rakamlara göre, Musul operasyonu sırasında bin 429 sivil hayatını kaybetti.

İngiliz "The Independent" gazetesi ise eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde yaklaşık dokuz ay süren çatışmalarda 40 bin kişinin öldüğünü belirtmişti.