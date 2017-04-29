Musul’da Canlı Bomba Saldırıları: 14 Polis Öldü

Irak’ta Federal Polis Gücü’nden Teğmen Haris Kazım AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD’in, bombalı yelek giyen 6 mensubunu kullanarak, Musul’un batısındaki Bab et-Tub bölgesindeki polis mevzilerine canlı bomba saldırıları düzenlediğini söyledi.

AA’da yer alan habere göre, saldırılarda 14 polisin öldüğünü, 20 polisin de yaralandığını aktaran Kazım IŞİD’in, polislerin kullandığı 2 binayı ele geçirdiğini belirtti.

Kazım, bu binaların daha sonra düzenlenen hava saldırılarıyla geri alındığını, hava saldırılarılarında 17 IŞİD mensubunun da öldüğünü kaydetti.

Albay Ahmed el-Ceburi ise IŞİD’in söz konusu saldırıları nedeniyle Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın Tümgeneral Ali el-Lami’yi Federal Polis Gücü içindeki görevinden azlettiğini aktardı.