Musul’da Bombalı Saldırı: 9 Polis Öldü

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı polis teşkilatı İttihadiye’de görevli subay Safa Behadli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD’in, kentin batı yakasındaki Vadi Ukab sanayi bölgesinde polis güçlerinin olduğu noktalara 4 bombalı araçla saldırı düzenlediğini belirtti.

Behadli, saldırıda 2’si üsteğmen 9 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını ve ağır makineli tüfek yüklü iki aracın da kullanılamaz hâle geldiğini söyledi.