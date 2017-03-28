“Musul’da Ailelerin Bulunduğu Binalar Hedef Alınıyor”

Musul’u IŞİD’in elinden almak için ABD öncülüğünde sürdürülen operasyonlarda ailelerin bulunduğu binaların hedef alındığına dair kanıtlara ulaşıldığını belirten Uluslararası Af Örgütü, sivil ölümlerine dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Irak’ta, Musul’u IŞİD’den almak için ABD öncülüğünde sürdürülen operasyonda sivillerin korunması için yeterli önlemin alınmadığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Af Örgütü, hava saldırılarının ailelerin bulunduğu binaları hedef aldığına dair kanıtlara ulaştıklarını belirtti.

Görgü tanıkları kentte sadece bu ay içinde yüzlerce kişinin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini söylüyor.

Sivillerin en az seviyede zarar görmesi için önlemlerin alındığını iddia eden koalisyon güçlerinden ise Af Örgütü’nün raporuna yönelik bir açıklama gelmedi.

“Savaş Suçu Sayılabilir”

Af Örgütü’nün üst düzey danışmanı Donatella Rovera “Iraklı yetkililerin sivillere bölgeyi terk etmek yerine evlerinde kalmalarını söylediği göz önünde bulundurulduğunda, koalisyon güçlerinin saldırılarında çok fazla sayıda sivilin de öleceğini biliyor oldukları sonucuna varabiliriz. Orantısız ve hedef ayırmayan saldırılar uluslararası insan haklarına aykırı ve savaş suçu sayılabilir.” dedi.

Raporda 17 Mart’ta Musul’un Celile mahallesinde sivillerin yaşadığı apartmanlara yapılan saldırılarda 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkat çekildi.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sivillerin hayatını kaybettiği belirtilen binaları koalisyon uçaklarının vurduğunu kabul etmiş ancak uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamamıştı.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı ordu ise söz konusu olayda binaların hava saldırısında değil, IŞİD’in bomba yüklü bir aracı patlatmasıyla yıkıldığını ileri sürmüştü.

Ekimde Harekât Başlatılmıştı

el-İbadi yönetimine bağlı ordu, 2014’te IŞİD’in kontrolüne geçen kenti almak için ekimde harekât başlatmıştı.

ABD öncülüğündeki koalisyon, el-İbadi yönetimine bağlı orduya hava saldırıları ve özel harekât birlikleri ile destek veriyor.

Şu ana kadar 280 binden fazla Musullunun kenti terk ettiği tahmin ediliyor. Ancak çok sayıda kişinin, ordunun çağrılarına uyarak kentte kaldığı belirtiliyor.