“Musul’da Ailelerin Bulunduğu Binalar Hedef Alınıyor”
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Irak’ta, Musul’u IŞİD’den almak için ABD öncülüğünde sürdürülen operasyonda sivillerin korunması için yeterli önlemin alınmadığını söyledi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Af Örgütü, hava saldırılarının ailelerin bulunduğu binaları hedef aldığına dair kanıtlara ulaştıklarını belirtti.
Görgü tanıkları kentte sadece bu ay içinde yüzlerce kişinin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini söylüyor.
Sivillerin en az seviyede zarar görmesi için önlemlerin alındığını iddia eden koalisyon güçlerinden ise Af Örgütü’nün raporuna yönelik bir açıklama gelmedi.
“Savaş Suçu Sayılabilir”
Af Örgütü’nün üst düzey danışmanı Donatella Rovera “Iraklı yetkililerin sivillere bölgeyi terk etmek yerine evlerinde kalmalarını söylediği göz önünde bulundurulduğunda, koalisyon güçlerinin saldırılarında çok fazla sayıda sivilin de öleceğini biliyor oldukları sonucuna varabiliriz. Orantısız ve hedef ayırmayan saldırılar uluslararası insan haklarına aykırı ve savaş suçu sayılabilir.” dedi.
Raporda 17 Mart’ta Musul’un Celile mahallesinde sivillerin yaşadığı apartmanlara yapılan saldırılarda 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiğine dikkat çekildi.
Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sivillerin hayatını kaybettiği belirtilen binaları koalisyon uçaklarının vurduğunu kabul etmiş ancak uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamamıştı.
Haydar el-İbadi yönetimine bağlı ordu ise söz konusu olayda binaların hava saldırısında değil, IŞİD’in bomba yüklü bir aracı patlatmasıyla yıkıldığını ileri sürmüştü.
Ekimde Harekât Başlatılmıştı
el-İbadi yönetimine bağlı ordu, 2014’te IŞİD’in kontrolüne geçen kenti almak için ekimde harekât başlatmıştı.
ABD öncülüğündeki koalisyon, el-İbadi yönetimine bağlı orduya hava saldırıları ve özel harekât birlikleri ile destek veriyor.
Şu ana kadar 280 binden fazla Musullunun kenti terk ettiği tahmin ediliyor. Ancak çok sayıda kişinin, ordunun çağrılarına uyarak kentte kaldığı belirtiliyor.
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- PKK/PYD Amerikan Füzelerini Kime Karşı Kullanılacak?
- “Batıda Irkçılık, Ortadoğu’da Katliamlar Yükselirken Türkiye Ne Yapmalı?”
- FETÖ Sanığı Ali Fuat Yılmazer'in Kızları Tutuklandı
- Yurt Dışında İlk Gün 38 Bin Kişi Oy Kullandı
- Paris'te 'Polis Şiddeti Protestosu'na Müdahale
- Safitürk Suikastı Sanıklarına 3'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
- "Galatasaray'da Kararın Aidata Bağlı Alınmasını Hafif Buluyorum"
- Elektronik Cihaz Yasağında Amerikan Havayolu Şirketlerinin Rolü
- “Musul’da Ailelerin Bulunduğu Binalar Hedef Alınıyor”
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- Kemalist Rejim Tarihinde Siyasi Cinayetler ve Ali Şükrü Bey
- Elektronik Cihaz Yasağında Amerikan Havayolu Şirketlerinin Rolü
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
- Kemalist Rejim Tarihinde Siyasi Cinayetler ve Ali Şükrü Bey
- ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu
- Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü
- Alman Bild Gazetesi ‘Hayır’ Cephesine Hizmette Sınır Tanımıyor!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim