“Musul’da 800 Bine Yakın Sivil Yerinden Edildi”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, yaptığı açıklamada, Musul’a yönelik operasyonunun başladığı 19 Şubat tarihinden bu yana şehrin batı yakasını yaklaşık 600 bin sivilin terk ettiğini kaydetti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Irak Temsilcisi Peter Hawkins, daha önce yaptığı açıklamada, Musul’un doğu yakasında ise 200 bin sivilin yerinden edildiğini belirtmişti.

Laerke’nin son açıklamasıyla şehri terk eden sivil sayısı toplamda 800 bine yaklaşmış oldu.

“180 Bin Sivil Mahsur Kaldı”

Öte yandan, Laerke, tahmini 180 bin sivilin Musul’da IŞİD’in kontrolündeki bölgelerde mahsur kaldığını ifade ederek, tüm tehlikeli ve zor şartlara rağmen sivillerin bölgeyi terk etmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Yerinden edilen sivillerin ve IŞİD’in kısa bir süre önce kaybettiği mahallelerdeki halkın acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizen Laerke, temiz içme suyuna duyulan ihtiyacın Musul’daki en önemli endişe kaynağı ve sorunu oluşturduğunu bildirdi.