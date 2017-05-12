“Musul’da 630 Bin Sivil Yerlerinden Edildi”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlen basın toplantısında, Irak’ta IŞİD’in elinde tuttuğu Musul’un batı yakasının ele geçirilmesi için başlatılan askeri operasyonda yoğun bombardıman ve şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, şehri terk eden sivillerin, hayati tehlikelerle karşı karşıya kaldığını bildiren Mahecic, “Musul’dan kaçan insanlar için risk şimdi en üst düzeyde. BMMYK’ye konuşan aileler şehirde durumun korkunç olduğunu, daha da kötüye gittiğini, gıda, su, petrol ve diğer temel ihtiyaçların karşılanamadığını ifade etti. Bazı aileler bize, günde tek bir öğün yemekle beslendiklerini, bunun da çoğunlukla tek bir ekmek, un veya sudan oluştuğunu söylediler.” diye konuştu.

Sözcü Mahecic, BMMYK’nin “çatışan tüm taraflara” faal çatışma bölgelerinden kaçmaya çalışan sivillerin engellenmemesi ve sivillere güvenli geçiş koridorları açılması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı makamlara göre, ekim ayından bu yana Musul’da 630 bin sivilin yerlerinden edildiğini aktaran Mahecic, buna şubat ortasında şehrin batı yakasını terk eden 434 bin kişinin dâhil olduğunu söyledi.