“Musul’da 132 Bin Sivil Evini Terk Etti”
Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, AA muhabirine verdiği mülakatta, yaklaşık iki yıldır IŞİD’in elinde bulunan ülkenin en büyük ikinci kenti Musul’a yönelik operasyon nedeniyle evlerini terk ederek mülteci durumuna düşen sivillerin sayısı, mevcut durumu ve önümüzdeki süreçte yaşanması muhtemel yeni göç dalgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Musul’a yönelik operasyonun başladığı günden bu yana kentteki sivillerin kaçışının devam ettiğini kaydeden el-Caf, “Çoğunluğu kentin doğu kesimlerinden olmak üzere, Musul’dan kaçan sivillerin sayısı 132 bine ulaştı.” dedi.
Haydar el-İbadi yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından Musul’un güvenli çevre bölgelerinde kurulan kamplara sürekli lojistik destek temin edildiğini aktaran el-Caf, kampların içerisinde şu ana kadar güvenlik ve büyük bir sorunla karşılaşmadıklarını anlattı.
“350 Bin Sivilin İç Göçmen Olma İhtimali Var”
Musul’daki askerî operasyonun gidişatına göre önümüzdeki süreçte kentten yeni büyük göç dalgalarının olabileceğini ifade eden el-Caf şunları söyledi:
“Operasyon başlamadan önce tahminlerimiz yaklaşık 500 bin sivilin kenti terk edeceği yönündeydi. Şu ana kadar bu sayının sadece yüzde 25’i evlerini terk etti. Önümüzdeki süreçte çatışmaların şiddetlenmesi hâlinde 350 bin sivilin iç göçmen olma ihtimali var. Elbette bu bir tahmindir. Bu sayı askerî operasyonun gidişatına göre değişebilir. IŞİD, Musul kent merkezinin çoğunluğunu elinde tutmaya devam ediyor. Bunun yanında Telafer, Baac ve el-Hazar ilçeleri de örgütün elinde. Söz konusu bölgelere yapılacak muhtemel bir operasyonda, mülteci sayının artması mümkün.”
“İki Buçuk Yıl İçinde 4 Milyon Sivil İç Göçmen Statüsüne Düştü”
el-Caf, IŞİD’in 10 Haziran 2014’te ülkenin ikinci büyük kenti Musul’u ve diğer bölgeleri ele geçirmesinden sonra milyonlarca insanın iç göçmen durumuna düştüğünü ifade etti.
“Irak’ta iki buçuk yıl içinde 4 milyon sivil iç göçmen statüsüne düştü.” diyen Caf, bunlardan yaklaşık bir buçuk milyonunun daha sonra IŞİD’den alınan bölgelerdeki evlerine döndüğünü kaydetti.
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