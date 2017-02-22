“Musul ve Havice’yi Terk Edenlerin Sayısı 220 Bine Ulaştı”

IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle Musul ve Kerkük’e bağlı Havice’yi terk eden sivillerin sayısının 220 bine yükseldiği bildirildi.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle Musul ve Kerkük’e bağlı Havice’yi terk eden sivillerin sayısının 220 bine yükseldiğini açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, el-Caf, Irak’ı ziyâret eden Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau ile Bağdat’ta düzenlenen ortak basın toplantısında bakanlık çalışmaları ve iç göçmenlerin durumu hakkında bilgi verdi.

“63 Bin Kişi IŞİD’den Kurtarılan Bölgelere Geri Döndü”

Iraklı Bakan, “Musul ve Havice’den gelen mülteci sayısı 220 bine ulaştı. 63 bin kişi ise IŞİD’den kurtarılan bölgelere geri döndü.” dedi.

Musul’un batısına yönelik pazar günü başlatılan operasyonu hatırlatan el-Caf, muhtemel yeni bir göç dalgasına hazırlık olarak 12 karşılama birimi oluşturduklarını ve bu süreçte güvenlik kurumları ile işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Irak’ın “uluslararası terörün bedelini ödediğini” dile getiren el-Caf, uluslararası toplumu insânî yardım konusunda sorumluluk almaya çağırdı.